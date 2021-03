Ibrahimovic torna in Nazionale? La Svezia: “Ne stiamo parlando” | News

L’ultima gara di Ibrahimovic con la Svezia è ad Euro 2016

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, potrebbe tornare ad indossare la maglia della Svezia a cinque anni di distanza dall’ultima apparizione con la sua Nazionale. Lo ha confermato il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, ricordando come, quando si parla di Ibra, le sorprese non finiscano mai.

Dopo aver concluso, ieri sera, la sua esperienza al Festival di Sanremo, Ibrahimovic può infatti far ritorno in Nazionale a 39 anni suonati. Secondo quanto riferito dai media svedesi, in particolare dal sito specializzato ‘Fotbolldirekt‘, Zlatan potrebbe giocare la gara di qualificazione ai Mondiali 2022 del 25 marzo contro la Georgia.

Jakok Kabembo Andersson, portavoce della Federcalcio svedese, ha ammesso come il dialogo con Ibra in tal senso continui. I giocatori selezionati per le prossime partite saranno annunciati il prossimo 16 marzo. E, dunque, nell’elenco dei calciatori a disposizione della Svezia di Jan Olof ‘Janne’ Andersson potrebbe esserci anche il nome di Zlatan Ibrahimovic.

La Svezia è qualificata per i prossimi Campionati Europei (giocherà a Bilbao e Dublino nel Gruppo E con Spagna, Polonia e Slovacchia) ed Ibrahimovic, finora, ha realizzato 62 gol in 116 presenze in Nazionale: è il top scorer gialloblu di tutti i tempi. Con la squadra della sua Patria, però, Zlatan ha sempre avuto un rapporto piuttosto tormentato.

Già nel 2010 voleva ritirarsi dalla Nazionale, dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali in Sudafrica, salvo poi ripensarci. Quindi, l’addio è arrivato dopo Euro 2016. Quello, però, rischia di diventare, adesso, soltanto un arrivederci. Non va dimenticato come Ibrahimovic, con la Svezia, abbia messo a segno uno dei suoi gol più belli di sempre.

Era il 14 novembre 2012, partita contro l'Inghilterra vinta per 4-2 con una quaterna di Ibrahimovic. La rovesciata di Zlatan da 30 metri trafisse il portiere inglese Joe Hart e fu premiata anche dalla FIFA.