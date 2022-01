Ibrahimovic, adrenalina a mille: lo svedese è carico per la Juventus | News

Zlatan Ibrahimovic è carico: lo svedese è pronto a dire la sua per il big match di domani sera tra Milan e Juventus

Juventus a cui ha segnato in due occasioni con la maglia del Milan. L'ultima rete risale ad un'insolita gara di campionato datata luglio 2020, quando Ibrahimovic riaprì la gara con una rete su rigore, poi terminata 4-2 per i rossoneri. L'altra firma risale alla stagione 2010-2011, quella dell'ultimo scudetto, con Ibra che segnò anche lì il gol del 2-1, ma alla fine furono i bianconeri a portare a casa i tre punti. Oggi la storia è diversa, e il Milan dovrà stare attento alla squadra di Massimiliano Allegri , nettamente in ripresa e che potrebbe avvicinarsi ulteriormente al secondo posto se dovesse uscire da San Siro con una vittoria.

Ibrahimovic sa che il Milan dovrà fare bene, così come dovrà fare bene anche lui se vorrà continuare a giocarsi le sue carte in rossonero. In scadenza di contratto a giugno, attualmente Zlatan guadagna 5 milioni di euro più relativi bonus che potrebbero farlo arrivare a guadagnare circa 7 milioni. Da febbraio in poi le due parti parleranno del suo futuro, ma nella sua testa, al momento, non c'è spazio né per il rinnovo né per il derby del 6 febbraio. Il Milan vuole vincere contro la Juve e tentare di conquistare quello scudetto che - non è più un mistero nasconderlo - è un obiettivo dichiarato dalla squadra, da Pioli e dallo stesso Ibrahimovic. Milan, le top news di oggi: arriva Lazetic! Diallo in fase di stallo.