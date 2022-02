Ibrahimovic, idee chiare: “Non mollo finché non vinco con il Milan”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio. Almeno finché non tornerà a vincere in rossonero

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, era presente ieri sera alla Triennale di Milano per la presentazione della collezione di 11 NFT dedicati da 11 diversi artisti all'ultimo libro dello svedese, 'Adrenalina', o ad alcune frasi ad effetto che hanno segnato la carriera del nativo di Malmö.

L'appuntamento, naturalmente, è stato anche propizio per parlare di tematiche inerenti l'attuale campionato di Serie A, delle ambizioni del Milan di Stefano Pioli e del futuro professionale dello stesso Zlatan. Il quale, senza troppi giri di parole, ha evidenziato tutta la sua voglia di continuare a giocare a calcio nonostante vada per i 41 anni.

"Non mollo finché non vinco con questa squadra", ha detto Ibrahimovic sul Milan. "Mi dispiace non poter aiutare la squadra in questo momento. Quando sono arrivato la seconda volta era diverso, ora stiamo facendo grandi cose e manca soltanto vincere trofei: oggi vogliamo vincere e lottiamo per quello".

Ma cosa gli riserverà il futuro? Ibra non ha dubbi: "Attore, scrittore? O cos'altro? Il mio futuro è il calcio". Chissà per quanto ancora (se vorrà proseguire, intanto, rinnoverà con il Diavolo fino al 30 giugno 2023) e in che veste dopo quella del fuoriclasse di livello mondiale. Milan, in vista un ritorno a sorpresa: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI