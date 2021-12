Ibrahimovic: “Materazzi entrava per farti male. Ma io non dimentico”

L'edizione odierna de 'La Stampa' ha pubblicato un estratto dell'autobiografia di Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole su Marco Materazzi

L'edizione odierna de 'La Stampa' ha pubblicato un estratto di 'Adrenalina', l'autobiografia di Zlatan Ibrahimovic , disponibile a partire da oggi. Queste le parole su Marco Materazzi: " Entrava per farti male . Al di là delle ragioni della partita, aveva una strategia personale per innervosire l'avversario. Quando uno non è abbastanza bravo nel gioco, ricorre a tutti i mezzi per imporsi . Era il suo stile".

"Ma se certe cose le fai a me, io non le dimentico, perché mi resta una cosa qui dentro, nel petto, che non passa. Ho aspettato cinque anni per riuscire a beccarlo. Juventus-Inter, 2 ottobre 2005. Materazzi portava quelle lenti a contatto speciali Nike, allora popolari, che alteravano il colore degli occhi. Ricordo due pupille rosse, da belva, che mi braccavano dappertutto. Riesce a prendermi bene, con un'entrata a due piedi, a forbice. Devo uscire dal campo per farmi medicare. Zoppico. Capello mi vuole sostituire, ma io gli dico: «No, mister. Ce la faccio». Rientro solo per cercarlo. A questo punto il calcio non c'entra più, per me la partita è già finita. Ma non riesco neppure a camminare per il dolore, Capello se ne accorge e mi fa uscire..". Ancora la Ligue 1 nei pensieri del Milan: nuovo difensore dalla Francia?