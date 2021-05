Ibrahimovic e Gordon Singer vicini alla squadra: “Milan, su la testa”

Zlatan Ibrahimovic ha ricordato che la qualificazione Champions è ancora nelle mani del Milan. In città è rimasto anche Mr. Elliott

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato la situazione del Milan di Zlatan Ibrahimovic, che rischia di aver buttato all'aria contro il Cagliari, domenica scorsa a 'San Siro', una qualificazione in Champions League fondamentale per il club. Dal punto di vista sportivo, non qualificarsi per la massima competizione europea sarebbe una bella botta: fino a febbraio il Diavolo era primo in classifica e correva per lo Scudetto.

Ma è soprattutto dal punto di vista economico che andare o no in Champions fa tutta la differenza del mondo. 'Ballano', infatti, almeno 50 milioni di euro. Una cifra dalla quale dipende la costruzione della squadra del futuro. Il calciomercato che verrà, l'acquisto di nuovo centravanti, i rinnovi di contratto per Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu, Alessio Romagnoli e Franck Kessié, il riscatto di Fikayo Tomori.

In sostanza, le prospettive di crescita sportiva della squadra Milan e quelle dell'azienda Milan, che ha bisogno di risorse finanziarie per tornare definitivamente in gioco, ai piani alti, dopo troppi anni di buio. Lo Scudetto non era di certo un obbligo; il ritorno in Champions League, però, sì. Per tutti i motivi di cui sopra. Ieri, a Milanello, ha evidenziato il 'CorSera', tirava una brutta aria. Il gruppo ha riconosciuto di aver fatto fiasco domenica a 'San Siro'.

Mai in questo momento servono compattezza e l'aiuto di tutti. Al centro sportivo, come sempre, ieri erano presenti i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Ma anche Gordon Singer, 'mr. Elliott', in rappresentanza della proprietà, è rimasto a Milano per dare un segnale di vicinanza alla squadra. In Atalanta-Milan di domenica prossima il Diavolo si gioca una stagione ed un pezzo enorme del suo futuro.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto un discorso motivazionale ai suoi ragazzi, ricordando loro che non sono quelli dello 0-0 contro il Cagliari, ma del 3-0 di Torino contro la Juventus. E come l'allenatore la pensa anche Ibrahimovic. Si sta facendo sentire anche lo svedese con i compagni. Fin dal post-partita contro i sardi Ibrahimovic ha caricato il Milan, ricordando come il destino Champions sia ancora nelle loro mani.

Vincendo a Bergamo, infatti, il Milan sarebbe qualificato indipendentemente dai risultati di Napoli e Juventus. Non sarà facile, però, per il Milan vincere, senza Ibrahimovic, in quel di Bergamo. Laddove a fine dicembre del 2019 l'Atalanta, vincendo 5-0, fece registrare di fatto il più basso dell'era moderna del Milan. Da lì il club decise di riprendere Ibrahimovic e la squadra di Pioli avviò il percorso di risalita che, dopo 18 mesi, l'ha portata a giocarsi la Champions. Ora, però, bisogna chiudere il cerchio. Come cambia il mercato del Milan con o senza Champions? Scoprilo qui >>>