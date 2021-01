Ibrahimovic a Sanremo: Fiorello sarà il suo ‘tutor’ | Milan News

Ibrahimovic a Sanremo: c’è attesa per capire cosa farà

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, nella prima settimana di marzo, sarà al Festival di Sanremo. L’attaccante svedese del Milan, come noto, presenzierà in qualità di ospite fisso. ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola si interroga su cosa, effettivamente, Ibrahimovic farà sul palco del teatro ‘Ariston‘.

Amadeus, direttore artistico del Festival della canzone italiana, ha detto: “Non sappiamo che cosa farà, è un personaggio fantastico ed a me ogni tanto piace proporre cose imprevedibili”. Ibrahimovic, a Sanremo, potrebbe avere un ‘tutor‘ d’eccezione … “Probabilmente lo affideremo a Fiorello – ha proseguito Amadeus – che già mi ha anticipato di avere grandi idee in proposito”.

"Zlatan è un personaggio trasversale – ha concluso Amadeus -. Non appartiene ad una squadra, ma al calcio mondiale. Ed è molto simpatico". Se canterà, ballerà o palleggerà, per ora, non c'è certezza. Sicuramente, però, Ibrahimovic a Sanremo si divertirà.