Gozzini: “Leoni? Sfida tra Milan e Inter. Thiaw e Tomori, ecco chi verrà ceduto”

Su La Gazzetta dello Sport, Alessandra Gozzini ha parlato del Milan, del mercato rossonero e di alcuni giocatori accostati al Diavolo: "Leoni? Occorrono almeno venti-venticinque milioni di euro per convincere il Parma e superare la concorrenza. Un ostacolo alla volta. La proprietà americana del club gialloblù non ha esigenze di vendita, per cui prenderà in considerazione solo offerte davvero consistenti. Sul resto sarà derby o sfida tra le big d’Italia. Ma non è esclusa anche una competizione internazionale, con squadre inglesi pronte a scendere in campo. La prima offerta rossonera potrà strutturarsi in 13-15 milioni più una contropartita tecnica: il Parma preferirebbe solo cash, a meno di apprezzare particolarmente il giocatore coinvolto. Il Milan lo avrebbe individuato in Lorenzo Colombo, rientrato dal prestito all’Empoli. Un centravanti di peso che in Emilia potrebbe far comodo dopo la partenza di Bonny, diretto a Milano ma sponda nerazzurra. Non è nemmeno da escludere che i rossoneri riescano a rilanciare l’offerta strettamente economica. Per questo però servirà che prima esca un difensore oggi in rosa".