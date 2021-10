Giroud, macché maledizione! La numero 9 del Milan funziona di nuovo

Olivier Giroud si mette alle spalle la famosa 'maledizione della numero 9'. Il francese, nonostante una condizione non ottimale, continua a segnare

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si concentra sulla ormai famosa maledizione della numero 9 che attanaglia il Milan dal post Inzaghi. Pato, Matri, Fernando Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, Andrè Silva, Higuain, Piatek e Mandzukic sono i predecessori di Olivier Giroud che, in barba alla scaramanzia, ha deciso di sfidare la sorte. Quasi come se la colpa fosse della maglia e non dei giocatori.

La cosa che però stupisce del francese è che, vedendolo muoversi in campo, si capisce benissimo che non sia affatto al meglio della condizione. D'altronde il suo avvio non è stato semplice: dopo la doppietta con il Cagliari, l'ex Chelsea ha dovuto subire prima il Covid, poi un problema alla schiena. Eppure, nonostante tutto, i gol sono arrivati. Quattro gol in sei presenze sono tanta roba. E che gol. Ci sono marcature inutili che arrivano sul 5-0, le sue no. Contro il Torino Giroud ha segnato il gol partita, contro il Verona quello che ha dato il là alla rimonta. Il classe 1986 può davvero consentire quel salto di qualità decisivo per puntare all'obiettivo scudetto. Le Top News sul Milan: l'agente di Kessie alza la posta in gioco, ma c'è già il sostituto