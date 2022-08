Giroud, Brahim, Rebic: il Milan moltiplica l’attacco da Scudetto

Nella rosa del Milan ci sono tanti trequartisti ed attaccanti. Mister Stefano Pioli ha ampia scelta e può sfruttarli tutti al massimo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan di Stefano Pioli, ha incentrato la propria attenzione sull'attacco. Già, perché la compagine rossonera, in questa stagione, sembra essere davvero ben fornita negli ultimi trenta metri. Esattamente laddove nell'annata passata, comunque culminata con lo Scudetto, talvolta aveva peccato un po'.

Per mister Pioli, che per tanto tempo è stato chiamato ad inventarsi qualcosa lì davanti per ovviare ad assenze, squalifiche o giocatori in calo di forma, adesso ci sarà davvero da divertirsi. Senza dimenticare che il bomber principe del Milan, la sua stella assoluta, Zlatan Ibrahimović, non sarà disponibile prima di gennaio 2023.

Milan, un attacco atomico: molta scelta per Stefano Pioli

Quando tornerà, però, Ibra, rischia di vedere l'area di rigore piuttosto ... intasata. La maglia numero 9 è saldamente sulle spalle di Olivier Giroud, bomber dello Scudetto rossonero con gol decisivi e pesanti nelle gare che contavano. Ma sembra essere rinato anche Ante Rebic, autore di una bella doppietta contro l'Udinese sabato scorso a 'San Siro'.

E poi c'è Divock Origi, che ha debuttato ufficialmente con il Milan negli ultimi scampoli del match contro i friulani. Mettendosi a duettare con Giroud e, di fatto, certificando come la presenza dell'uno non escluda automaticamente l'altro dalla formazione titolare. Per Atalanta-Milan di domenica al 'Gewiss Stadium', Pioli, lì davanti, ha l'imbarazzo della scelta.

Pochi metri più dietro, sulla trequarti, si è visto per la prima volta in una partita ufficiale con il Milan anche Charles De Ketelaere. In 25' scarsi giocati ha dispensato un'imbucata per Giroud, ha fatto una bella uscita in dribbling dal limite della propria area di rigore e illuminato la scena con qualche lancio preciso, oltre ad un corpo a corpo vinto di prepotenza.

Difficile che a Bergamo parta titolare, visto anche l'ottimo stato di forma di Brahim Díaz, mattatore di Milan-Udinese 4-2 con un gol ed un assist per Rebic. Ma in Milan-Bologna della terza giornata CDK potrebbe anche vedere il campo dal 1'. E non va dimenticato come il Diavolo abbia anche Yacine Adli.

Il francese, classe 2000, ha giocato (molto bene) da trequartista nel precampionato, ma è abile anche a fare la mezzala in un centrocampo a tre. Insomma, un altro elemento duttile, di tecnica e qualità, a disposizione di Pioli per scardinare le difese avversarie. Evviva l'abbondanza.