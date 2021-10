Giroud, batti un colpo: il Milan ha bisogno del suo bomber

Olivier Giroud, attaccante del Milan, sarà al top dopo la sosta, ma Stefano Pioli ha bisogno del suo apporto ora

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Olivier Giroud, attaccante del Milan. il francese ha iniziato nel modo migliore la sua stagione, con ad esempio la doppietta al Cagliari, ma poi qualcosa si è inceppato. Il giocato che è entrato in campo contro l'Atletico Madrid era la copia sbiadita di quello ammirato in precedenza. Giroud si è mosso pochissimo, dando un contributo minimo alla causa: sei passaggi positivi, due negativi, cinque palle perse.

E' chiaro che in mezzo alla doppietta contro il Cagliari e la prestazione negativa contro l'Atletico Madrid c'è la condizione fisica. Giroud deve allenarsi con continuità per entrare in condizione, cosa che non ha potuto fare nelle ultime settimane. Prima il coronavirus, che l'ha debilitato più del previsto, poi i problemi alla schiena. Anche con lo Spezia il primo tempo di Olivier non è stato all'altezza, a testimonianza di come sia senza dubbio una questione fisica.

Giroud partirà dalla panchina contro l'Atalanta ma potrebbe essere utile a gara in corso, vista anche l'indisponibilità di Zlatan Ibrahimovic. Il francese non è stato convocato dalla nazionale di Deschamps e dunque avrà il tempo per necessario per tornare in forma e per tornare a essere decisivo. Il Milan ha bisogno del suo apporto.