La giornalista: “Peggio del Milan solo la Roma. Fonseca il meno colpevole”

La giornalista: "Milan, peggio solo la Roma. E non è un coro da stadio"

"Peggio del Milan solo la Roma. Non è un coro da stadio, ma è la realtà (triste) di due squadre che hanno in comune una proprietà americana al comando e tanta confusione. In casa Milan il giorno della festa si è trasformato nel giorno della contestazione. E non poteva essere altrimenti. Nel mirino squadra e società, con i dirigenti che nella serata di gala hanno scelto di entrare da un ingresso secondario per evitare il contatto con i tifosi. Il problema è che la società rossonera sembra abbia perso il contatto con la realtà. Ibra e Furlani ci sono, ma non parlano e se parlano non si capisce da che parte stanno. Cardinale arriva per poi tornare nell’ombra. E’ come se all’interno del Diavolo regnasse l’anarchia e per un club che ha festeggiato i suoi 125 anni di storia e vinto praticamente tutto non è ammissibile".