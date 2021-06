Genoa, Portanova agli arresti domiciliari: è accusato di stupro

Manolo Portanova, classe 2000, centrocampista del Genoa si trova attualmente ai domiciliari. Ricostruiamo qui l'intera vicenda

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Repubblica' oggi in edicola, Manolo Portanova, classe 2000, centrocampista del Genoa e della Nazionale Italiana Under 21, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Questura di Siena in esecuzione di una misura cautelare. Il giovane calciatore, cresciuto nelle giovanili della Juventus, si trova attualmente agli arresti domiciliari. Con lui, ai domiciliari altri due ragazzi, di 18 e 20 anni, mentre un 17enne è indagato a piede libero.

Il motivo? Sono coinvolti in un'inchiesta per violenza sessuale. L'accusa è quella di stupro. Ad accusarli, ha sottolineato il quotidiano generalista, la testimonianza di una ragazza di 21 anni. La quale, nella sua denuncia, avrebbe anche fatto riferimento ad alcuni video girati con il cellulare. Duccio Panti, avvocato che assiste uno dei tre arrestati, ha commentato: "Quei filmati dimostreranno presto che si è trattato di un rapporto consensuale".

Nei prossimi giorni, su ordine della Procura, si terrà un incidente probatorio. Questo al fine di estrarre i file video dai telefonini degli indagati e della presunta vittima. Ma cosa sarebbe successo? Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la violenza si sarebbe consumata la notte tra il 29 e 30 maggio scorso in un appartamento a Siena. La ragazza è uscita a cena insieme con amici. Poi avrebbe accettato l’invito di un altro gruppo a trascorrere in un appartamento il resto della serata, tra musica e forse qualche bicchiere.

Proprio durante la notte si sarebbe ritrovata da sola in una stanza con il gruppetto di ragazzi successivamente arrestati. Lì la situazione sarebbe precipitata. La violenza sarebbe andata avanti a lungo, ma nessuno tra i presenti nell’appartamento si sarebbe accorto di nulla. Le indagini sono partite così il giorno successivo, quando la ragazza si è presentata in Questura per denunciare l'accaduto.

Dopo aver raccolto i primi riscontri, in particolare il referto medico in cui si evidenziavano segni compatibili con una violenza sessuale, la Procura ha chiesto e ottenuto in brevissimo tempo le misure cautelari. Le indagini proseguiranno ora per cercare altri riscontri e stabilire eventuali altre responsabilità. Per questo motivo nei prossimi giorni saranno sentite di nuovo le persone che si trovavano nell’appartamento incriminato.

Altri elementi, infine, ha concluso 'Repubblica', potrebbero arrivare dagli interrogatori di garanzia. Ieri sono comparsi di fronte al Giudice per le Indagini Preliminari due degli arrestati. Uno si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'altro ha risposto alle domande ammettendo il rapporto sessuale ma respingendo con forza le accuse di violenza. Lunedì verrà sentito Portanova, difeso dall'avvocato Gabriele Bordoni.