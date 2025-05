Genoa-Milan, Vieira: “Non voglio vedere il gruppo che molla”

"Il Milan arriverà a 'Marassi' per vincere"

Vieira, quindi, vuole vedere tutti i suoi giocatori dare il massimo anche in queste gare dopo la matematica salvezza, a partire da Genoa-Milan. «Non voglio vedere il gruppo che molla. Perché questo gruppo non ha mai mollato e non accetterò che lo faccia in queste ultime partite dove abbiamo tutte grandi gare da giocare. Il Milan? Quando guardo la qualità offensiva e individuale che possono presentare mi aspetto un Milan che vuole conquistare un posto in Europa e vincere le ultime partite. Penso che arriveranno a 'Marassi' per vincere proprio per questo motivo».