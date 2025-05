Genoa-Milan, pullman rossonero assalito dagli ultras: ecco cos’è successo

Quanto accaduto al termine di Genoa - Milan ad un pullman rossonero è qualcosa che non avremmo mai voluto raccontare e che invece, ancora una volta, ci troviamo a dover spiegare. Tutto risale alla fine della sfida giocatasi allo stadio 'Luigi Ferraris', terminata 1-2 per il Diavolo in rimonta grazie alla rete di Rafael Leao e all'autogol di Morten Frendrup dopo il vantaggio siglato da Vitinha .

Il pullman che trasportava alcuni tifosi rossoneri, infatti, si stava dirigendo dallo stadio 'Marassi' al casello dell'autostrada, per rientrare a Milano. In questo tragitto alcuni ultras rossoblù avrebbero tentato di assalirlo. Per fortuna c'è stato il pronto intervento da parte delle forze dell'ordine che hanno bloccato questo tentativo. Questo ha fatto sì che non ci fosse nessun ferito, anche perché di contatti non ce ne sono stati. A riferirlo è stato il collega Carlos Passerini, inviato per il 'Corriere della Sera'.