Emerson Royal è tornato ad allenarsi in gruppo e sarebbe teoricamente disponibile per Genoa-Milan di domani sera al 'Ferraris'

Domani, lunedì 5 maggio , si disputerà alle ore 20:45 , allo stadio 'Ferraris' di Genova , la sfida Genoa-Milan , partita della 35^ giornata della Serie A 2024-2025 e, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, per l'occasione l'allenatore dei rossoneri, Sergio Conceicao , ha recuperato Emerson Royal .

Genoa-Milan, tornerà tra i convocati anche Emerson Royal?

Il difensore brasiliano, classe 1999, è infatti tornato ad allenarsi in gruppo, lasciandosi alle spalle quanto successo il 22 gennaio scorso. In trattativa per il suo trasferimento al Galatasaray, Emerson Royal scese comunque in campo in Milan-Girona di Champions League. Dopo appena 3', un serio infortunio muscolare lo mise fuori causa.