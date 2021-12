Genoa-Milan 0-3, Kjaer preoccupa: oggi esami per saperne di più

Simon Kjaer rappresenta l'unica nota stonata di Genoa-Milan. Per il danese, uscito in barella, si teme un lungo stop. Oggi esami

Finalmente tre punti. Dopo il pareggio contro l'Inter e le sconfitte contro Fiorentina e Sassuolo, il Milan doveva necessariamente dare una risposta al campionato tornando alla vittoria. Un successo arrivato grazie a Zlatan Ibrahimović e alla doppietta du Junior Messias. Napoli a -1 e Inter tenuta dietro in classifica, seppur ad un solo punto. Tutto perfetto, se non fosse per quella macchia che rischia di non venir via per diverse settimane.