Gazzetta: “Milan, comanda Tonali. A lui le chiavi per il bis scudetto”

Carmelo Barillà

"Tonali l'indiavolato: a lui le chiavi del Milan per il bis scudetto", titola così La Gazzetta dello Sport nelle pagine dedicate ai rossoneri. Il centrocampista classe 2000 è stato tra gli assoluti protagonisti del titolo vinto nella scorsa stagione. Dopo aver saltato la prima partita per infortunio, Tonali è ora pronto a tornare in campo da titolare nella trasferta sul campo dell'Atalanta.

Sarà lui, con l'addio di Kessié, ad avere in mano le chiavi del centrocampo del Milan. L'ex Brescia avrà sì un grosso carico di responsabilità, ma già nella scorsa stagione ha dimostrato di avere spalle larghe per poterlo sopportare. Prenderà lui le redini del reparto, dopo la crescita dimostrata. Pioli ritrova un play più maturo, ma anche più incisivo in zona gol. Nella scorsa stagione diverse le reti decisive da parte di Tonali, su tutte quelle contro Lazio e Verona (doppietta), che hanno contribuito in maniera notevole alla conquista del diciannovesimo scudetto.

Ora Tonali dovrà confermarsi: in primis al Milan, che lo ha fatto padrone del centrocampo, poi in Nazionale, con Mancini che punta su di lui per la rinascita della nostra selezione. E chi lo ha osservato in questi giorni garantisce che la mente è libera, sgombra da pensieri e le gambe girano a mille. A Tonali, dunque, il ruolo di leader per il Milan che cercherà il bis scudetto.