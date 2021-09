Gazzetta, le pagelle del calciomercato estivo: al Milan voto 7,5

Milan da applausi nelle pagelle del calciomercato estivo stilate da 'La Gazzetta dello Sport'. Primo in Serie A a pari merito con l'Inter

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha stilato le sue pagelle del calciomercato estivo 2021. Il Milan, così come l'Inter, ha ottenuto il voto più alto tra le squadre di Serie A, con un bel 7,5 per le operazioni, in entrata ed in uscita, messe a segno dal club di Via Aldo Rossi in questa sessione di trattative.

'Milano perde i big, ma ricostruisce', ha affermato la 'rosea'. Questo perché, effettivamente, l'Inter ha dovuto cedere Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, ma li ha sostituiti con Denzel Dumfries, Edin Dzeko e Joaquín 'Tucu' Correa. In panchina, poi, l'addio di Antonio Conte è stato 'tamponato' dall'ingaggio di Simone Inzaghi. In casa Milan, invece, andati via a parametro zero Gianluigi Donnarumma (PSG) e Hakan Calhanoglu (proprio per i nerazzurri), sono arrivati Mike Maignan e Junior Messias.

Ed è stata data continuità tecnica alla squadra, con la conferma del bravo Stefano Pioli sulla panchina rossonera. 'La Gazzetta dello Sport', nelle sue pagelle di calciomercato, ha motivato così il 7,5 dato al Milan. "Ha speso tanto, oltre 70 milioni di euro, con undici operazioni in entrata, compresi i riscatti. Uno sforzo importante della proprietà. Senza mai perdere di vista il concetto della sostenibilità".

La 'rosea' ha quindi continuato così: "In questo filone brilla la scelta di Olivier Giroud, ma anche l'investimento per Pietro Pellegri e la conferma di Brahim Díaz in prestito. Il finale 'low cost' porta Messias dopo l'assalto fallito a Romain Faivre. In generale, c'è grande attenzione alle spese. Anche sugli ingaggi. Pure il rinnovo di Franck Kessié ora è in forse è non è un problema da poco".

Questa la conclusione: "In realtà, però, la felice scelta di Maignan ha dimostrato che Donnarumma poteva essere sostituito. Insomma, in Via Aldo Rossi il coraggio non manca". Dopo Milan e Inter, nelle pagelle di calciomercato de 'La Gazzetta dello Sport' troviamo, con voto 7, il Torino e la Roma. A seguire, voto 6,5, ecco Atalanta, Fiorentina, Sassuolo, Genoa, Juventus e Lazio.

Con la sufficienza, voto 6, quindi Napoli, Spezia, Bologna, Hellas Verona, Empoli, Udinese, Sampdoria e Cagliari. Uniche due note negative, per la 'rosea', sono Salernitana e Venezia. Per entrambe il voto è 5,5. Milan, il resoconto finale del calciomercato estivo 2021 >>>