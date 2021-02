GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 8 febbraio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 8 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con Zlatan Ibrahimović, protagonista assoluto di Milan-Crotone 4-0. Grazie alla doppietta dello svedese, che tocca quota 501 gol in carriera con squadre di club, il Diavolo si riprende la vetta del campionato di Serie A. Nel Milan a segno per due volte anche il ritrovato Ante Rebić.

Nel riquadro in basso, poi, si parla anche di Juventus e Inter, dirette inseguitrici dei rossoneri, che, domani sera, all’Allianz Stadium di Torino, si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia. Si sfideranno la miglior difesa, quella di Andrea Pirlo, contro il miglior attacco, quello di Antonio Conte.

