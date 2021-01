GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 26 gennaio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 26 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica gran spazio, in prima pagina, ad Inter-Milan. Questa sera, ore 20:45, si giocherà a ‘San Siro‘ il derby di Milano valido per i quarti di finale di Coppa Italia in gara secca. Protagonisti sicuri del match Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimović. In copertina un accenno alle formazioni nella testa dei due tecnici Antonio Conte e Stefano Pioli.

Nel riquadro verticale, l’offerta della Juventus al Sassuolo per Gianluca Scamacca, pari a 22 milioni di euro e la crisi che sta vivendo il rapporto di Gennaro Gattuso con il Napoli. In Serie B, il Monza è corsaro a Brescia ed ora vede il primato in classifica. Chiusura con il basket: oggi è l’anniversario della tragica scomparsa di Kobe Bryant, ex stella dei Los Angeles Lakers e dell’intera NBA.

