GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 19 aprile 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 19 aprile 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 19 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, contesta la SuperLega , il progetto avviato da 12 club fondatori in Europa, tra cui Juventus , Inter e Milan . La FIFA , la UEFA e le Federazioni Nazionali minacciano squalifiche da tutte le loro competizioni alle società coinvolte.

Spazio, poi, al campo, con l'Inter che, con l'1-1 di Napoli, mette un'altra ipoteca per lo Scudetto: decisivo il gol di Christian Eriksen. Vince anche il Milan, 2-1, contro il Genoa: rotto, finalmente, il tabù 'San Siro' per il Diavolo. Cade, invece, la Juventus in casa dell'Atalanta mentre il Torino compie un bel passo in avanti verso la salvezza con il 3-1 interno sulla Roma.