Gazzetta dello Sport, la prima pagina: ecco l’attacco di Boban

NEWS MILAN – La prima pagina della Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, è dedicata a Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan. Il croato ha attaccato Ivan Gazidis e la proprietà, sottolineando la necessità di avere maggiore chiarezza all’interno della società . Il titolo è il seguente: “Milan, voglio chiarezza”. Parole dure, che sicuramente non faranno piacere a Elliott. Per leggere l’intervista intervista integrale, clicca qui >>>

