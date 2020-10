Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì‘ 9 ottobre 2020. In primo piano i problemi dell’Inter che dopo le positività al Covid-19 di Skriniar e Bastoni, ora dovrà fare a meno anche di Gagliardini e Nainggolan in mezzo al campo. La rosea, infatti, titola: “Malati di derby”, visto che anche i rossoneri riscontrano ancora le positività di Duarte e Ibrahimovic.