GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 8 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 8 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano la Nazionale italiana che vince in trasferta contro l’Olanda per 1-0 grazie alla rete di Barella ma teme un nuovo grave infortunio per Nicolò Zaniolo. Questa mattina gli esami decisivi al ginocchio al suo rientro a Roma.