GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 8 novembre 2020

Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 8 novembre 2020. In primo piano il caso Lazio, con le positività di Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva rilevate dall’ASL. I giocatori, ovviamente, saranno indisponibili per la gara contro la Juventus. In ottica Milan, ‘La Rosea’ parla di fuga rossonera in caso di vittoria. Con il pareggio del Sassuolo, secondo in classifica, i rossoneri potrebbero allungare a +4 in classifica.