GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 8 maggio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 8 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Ampio spazio, in prima pagina, alla ripresa degli allenamenti delle due squadre di Milano, il Milan e l’Inter. “Milano ci prova‘, il titolo della ‘rosea‘, con i rossoneri, al lavoro da ieri, che ad ore aspettano il rientro di Zlatan Ibrahimovic in Italia e hanno cominciato ad allenarsi a Milanello; i nerazzurri partiranno invece domani.

In alto, sotto la testata, si parla, però, dei numerosi casi di positività al CoVid_19 già riscontrati in occasione dei primi test propedeutici al ritorno della Serie A: la Fiorentina (6) e la Sampdoria (4) sono già sotto shock. Nel riquadro verticale, spazio al calciomercato della Juventus: accordo con il Barcellona per la cessione di Miralem Pjanić, probabile che Arthur vesta bianconero. Quindi, al calciomercato dell’Inter, con la questione Mauro Icardi da risolvere e, infine, a quello del Torino, pronto ad accogliere Davide Vagnati come nuovo direttore sportivo.

In basso, quindi, l’intervista con Franco Baresi, ex capitano e leggenda del Milan, nel giorno del suo 60esimo compleanno. “I miei 60 anni da Diavolo“, il titolo in copertina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, con lo storico numero 6 rossonero che parla del Milan da Gianni Rivera a Silvio Berlusconi ed Arrigo Sacchi: “Il Milan, la mia vita, tornerà in alto“. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE IN EDICOLA QUESTA MATTINA >>>