ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 8 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano l’eliminazione della Juventus di Maurizio Sarri, che nonostante la vittoria per 2-1 contro il Lione (doppietta di Cristiano Ronaldo) esce dalla Champions League.