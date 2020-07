GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 5 luglio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 5 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la bellissima vittoria del Milan, che annienta la Lazio grazie ai gol di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic. La Juventus può così sorridere e si porta a +7 dai biancocelesti. Martedì rossoneri e bianconeri si sfidano a San Siro.

