GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 marzo 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, 30 marzo 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ apre con Lautaro Martínez, attaccante dell’Inter, il quale, nonostante il corteggiamento del Barcellona, vorrebbe restare in nerazzurro anche nella prossima stagione. In alto, sotto la testata, si parla di Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, che ha convinto i compagni a non percepire gli ultimi 4 mesi di stipendi in questa stagione qualora il campionato di Serie A non ripartisse. Nei riquadri laterali della ‘rosea‘, poi, si parla in particolare proprio del taglio degli stipendi dei calciatori e delle parole di Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta.

Ai rossoneri viene invece dedicato questo titolo: “Mi va a Genio“, riferito all’intervista esclusiva con Dejan Savicevic sul Milan. Il montenegrino ha parlato di Rafael Leao dicendo di puntare su di lui. “Gli atipici hanno fatto la fortuna del club“. Per tutte le altre prime pagine dei giornali questa mattina in edicola, LEGGI QUI >>>

