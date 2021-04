GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 3 aprile 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 3 aprile 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 3 aprile 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Una prima pagina celebrativa per la 'Rosea', che compie 125 anni di attività. All'interno, nel corso della nostra rassegna stampa, tutte le notizie più importanti della giornata.