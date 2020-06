GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 28 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 28 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano le manovre dell’Inter per il centrocampo, sulla destra la rimonta che riporta a Lazio a -4 dalla Juventus. Per quanto riguarda il Milan, viene evidenziata l’importanza del match contro la Roma, scontro diretto per l’Europa League.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓