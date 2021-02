Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 27 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.In primo piano il sorteggio di Europa League: il Milan dovrà vedersela con il Manchester United. Ibrahimovic torna nel suo ex stadio