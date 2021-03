GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 26 marzo 2021

Prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi venerdì 26 marzo 2021. Le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 26 marzo. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano in casa rossonera l'intervista a Franco Baresi, vice presidente rossonero. Zlatan Ibrahimovic, invece, è subito protagonista con la Svezia.