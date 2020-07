GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 26 luglio 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 26 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano il match point Scudetto per la Juventus che se oggi vincerà contro la Sampdoria sarà campione d’Italia per la nona volta consecutiva. In casa Milan, invece, blitz a Montecarlo per i rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma.

