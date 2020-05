GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 25 maggio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 25 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’ apre con il ‘Maestro’ Sarri che ha la ricetta giusta per far vincere la sua Juventus. In alto la decisione del Ministro Spadafora di far ripartire la Serie A tra il 13 e il 20 giugno. Occhio ad un possibile scambio Lautaro-Cavani e al ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

