GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 24 maggio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 24 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In prima pagina si parla del calciomercato dell’Inter e dell’offerta di contratto presentata ad Edinson Cavani, classe 1987, centravanti uruguaiano in scadenza di contratto con il PSG. Un triennale per il ‘Matador‘ ex Palermo e Napoli: basterà per convincerlo ad arrivare alla corte di Antonio Conte?

In alto, sotto la testata, spazio alla Juventus, con il figlio di Cristiano Ronaldo che si allena alla Continassa con il famoso papà ed al Milan, con Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero. ‘Milan, Ibra specialista di straordinari estivi‘, il titolo dedicato dalla ‘rosea‘ ai rossoneri, giacché lo svedese si è abituato a giocare in piena estate nella MLS statunitense con i Los Angeles Galaxy.

Quindi, nel riquadro verticale, intervista esclusiva con Nicola Rizzoli, designatore arbitrale di Serie A ed il ritorno della Liga spagnola, previsto per il prossimo 8 giugno. In basso, quindi, chiusura con la presentazione di Davide Vagnati, ex Spal, nuovo direttore sportivo del Torino e le parole del Presidente granata, Urbano Cairo.