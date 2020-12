Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 24 dicembre 2020. In primo piano ovviamente la grandissima vittoria all’ultimo minuto contro la Lazio. I rossoneri concludono il 2020 in testa alla classifica in Serie A.