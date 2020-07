GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 23 luglio 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 23 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano il match point della Juventus questa sera a Udine: se la squadra di Sarri vincerà contro i friulani sarà campione d’Italia per la nona volta consecutiva. In casa rossonera spazio alle scelte di Ivan Gazidis: da Ibrahimovic a Tonali, passando per la permanenza di Paolo Maldini.

