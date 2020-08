GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 23 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 23 agosto. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la situazione in bilico sulla panchina dell’Inter. Martedì ci sarà un incontro tra le parti che decreterà il futuro di Antonio Conte: Massimiliano Allegri pronto a prendere il suo posto. In alto viene evidenziata la fase di stallo in merito alla trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan spinge, lo svedese temporeggia…