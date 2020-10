Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 22 ottobre 2020. In primo piano in casa Milan l’Europa League, con i rossoneri che affrontano gli scozzesi del Celtic. Titolare inamovibile Zlatan Ibrahimovic.