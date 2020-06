GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 22 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 22 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La ‘Rosea’ apre con la vittoria dell’Inter per 2-1 contro la Sampdoria. I protagonisti? Nemmeno a dirlo Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. I nerazzurri provano così a rientrare nella lotta scudetto, ora sono a -6 dalla Juventus. Anche l’Atalanta ricomincia esattamente da dove aveva lasciato, rifilando 4 gol al Sassuolo. Per quanto riguarda il Milan, in basso viene evidenziato il futuro di Stefano Pioli.

