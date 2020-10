GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 2 ottobre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 2 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la pazza notte del Milan, che conquista un’incredibile qualificazione ai girono di Europa League dopo una serie infinita di rigori. In basso occhio alla trattativa tra Federico Chiesa e la Juventus, data per ‘quasi fatta’.