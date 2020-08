GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 2 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 2 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la Serie A con il Milan che batte 3-0 il Cagliari e termina al sesto posto con 66 punti il proprio campionato. L’Inter batte l’Atalanta e si aggiudica il secondo posto ad una sola lunghezza dalla Juventus capolista. Oggi i restanti match che chiuderanno la 38^ giornata.

