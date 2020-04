GAZZETTA DELLO SPORT, la prima pagina di oggi 19 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 19 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. “Torna il calcio!”, titola oggi la rosea con la palla che passa al Governo e mercoledì può arrivare la decisione definitiva. Caso Gonzalo Higuain alla Juventus che avrebbe comunicato di non voler tornare in Italia a causa dei problemi familiari, la malattia della madre, la paura per il Coronavirus e i tormenti di mercato.

In casa Milan nulla da segnalare in prima pagina, mentre all’interno del giornale spazio alle “12 fatiche di Pioli” e ad un focus sull’organizzazione lavorativa di Geoffrey Moncada, capo dell’area scouting rossonera.

