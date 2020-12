Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 18 dicembre 2020. In primo piano il possibile duello Scudetto tra Milan e Inter. Intanto, Zlatan Ibrahimovic prova a recuperare per il match di Reggio Emilia contro il Sassuolo: oggi test decisivo a Milanello.