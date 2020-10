Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 17 ottobre 2020. In primo piano il derby di Milano, in programma quest’oggi a San Siro alle ore 18. E’ sfida tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic.