ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 17 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Gioia Inter che vince 4-0 sul campo della SPAL e si riporta ala secondo posto in classifica superando Lazio e Atalanta. Vince anche il Torino 3-0 che inguaia ancor di più il Genoa.

