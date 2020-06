GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 16 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 16 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano le tante partite da disputare ad agosto dopo la ripresa dallo stop per il coronavirus: dal 6 al 23 si giocheranno ben 26 partite. Intanto la Serie A della prossima stagione è pronta ad iniziare il 12 settembre.

