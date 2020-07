ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 14 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano Stefano Pioli, che sta disputando un ottimo lavoro nonostante il fatto che Rangnick verrà annunciato al termine della stagione.

