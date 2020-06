GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 14 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 14 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In prima pagina la sfida tra Napoli e Inter terminata col punteggio di 1-1 e che ha visto la squadra di Rino Gattuso raggiungere la Juventus in finale di Coppa Italia. In casa rossonera occhi puntati su Zlatan Ibrahimovic che punta ad essere titolare contro il Lecce.

